Репрессии и пропаганда эффективны, но гражданского сопротивления не остановят, — Колесников

Репрессии и пропаганда эффективны, но гражданского сопротивления не остановят, — считает политолог Андрей Колесников. Он пишет в статье в интернет-издании VTimes, что арест адвоката Ивана Павлова открыл новую страницу в репрессивной практике российской власти. Компетентные органы по-новому взглянули на «спящие» статьи Уголовного кодекса. Подробнее о публикации расскажет Лев Гулько.
2021-05-04T18:19:37+03:00
2021-05-04T18:19:37+03:00
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18:19, 04 мая 2021
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