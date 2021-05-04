Репрессии и пропаганда эффективны, но гражданского сопротивления не остановят, — Колесников

Репрессии и пропаганда эффективны, но гражданского сопротивления не остановят, — считает политолог Андрей Колесников. Он пишет в статье в интернет-издании VTimes, что арест адвоката Ивана Павлова открыл новую страницу в репрессивной практике российской власти. Компетентные органы по-новому взглянули на «спящие» статьи Уголовного кодекса. Подробнее о публикации расскажет Лев Гулько.