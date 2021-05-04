Политик Любовь Соболь не собирается покидать Россию и это ее осознанный выбор.

Об этом она заявила в эфире «Эха Москвы».

Соболь подчеркнула, что она продолжит свою избирательную кампанию в Госдуму в качестве кандидата по Центральному административному округу Москвы. Соболь также рассказала, что адвокаты из-за праздников пока не могут попасть к Алексею Навальному в колонию. По словам соратницы политика, он продолжает терять вес и нуждается в квалифицированной медицинской помощи.