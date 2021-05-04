Доверенные лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской получили в общей сложности более 24 лет заключения

Доверенные лица бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получили в общей сложности 24 с половиной года заключения. Вину никто из четырёх осуждённых не признал.

От шести до шести с половиной лет получили Юрий Власов, Дмитрий Ивашков, Александр Шабалин и Татьяна Каневская. Их признали виновными в подготовке в августе прошлого года массовых беспорядков в Гомеле и захвату в городе зданий государственных органов. Все осуждённые были доверенными лицами Светланы Тихановской. Наибольший срок – шесть с половиной лет получил Власов. По версии следствия за несколько дней до выборов президента Белоруссии Тихановская — на тот момент кандидат от оппозиции устроила встречу с соратниками. На ней как утверждала сторона обвинения и суд с этим согласился обсуждали план по организации массовых беспорядков. Следователи пару месяцев назад опубликовали видео, на котором якобы был запечатлён фрагмент переговоров. Речь в том числе шла о том, что Гомель протестный город, его жители готовы подходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета голосов. На видео один из участников также говорит, что нужны мегафоны, комплекты раций и финансирование. Никто из соратников Тихановской вину не признал. Они убеждали следствие и суд, что экс-кандидат в президенты никогда не разрабатывала планов захвата зданий администраций и исполкомов и поддерживала только мирные протесты. Доверенных лиц Тихановской задержали незадолго до выборов президента. В суд Железнодорожного района Гомеля где проходил процесс с самого начала не пускали почти никого, кроме родных обвиняемых и государственных СМИ, отмечает портал tut.by. По его данным на приговор журналистов независимых изданий снова не пустили под предлогом нехватки мест, их заняли журналисты провластных газет и телеканалов. После выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа, Тихановская под давлением властей уехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии добивалась её экстрадиции по так называемому «гомельскому делу», но официальный Вильнюс отказал.

Протесты, которые начались в Белоруссии после выборов — на них согласно официальным данным победил Александр Лукашенко — продолжались около полугода. В первые дни силовики действовали с беспрецедентной жестокостью, были арестованы несколько тысяч человек, многих людей избивали и пытали. США, ряд стран ЕС, а также Канада и Британия не признали легитимность Лукашенко.