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18:09, 04 мая 2021

Ветераны Великой отечественной войны в Казахстане получат ко дню победы по 175 тысяч рублей

Ветераны Великой отечественной войны в Казахстане получат ко дню победы по 175 тысяч рублей – это в 17 раз больше той суммы, которую российского правительство собирается выделить на каждого участника боевых действий. На всем постсоветском пространстве Казахстан стал самым щедрым в плане раздачи пособий тем, кто воевал в годы Великой отечественной. В республике проживает около тысячи ветеранов. Ко Дню победы они получат по 175 тысяч рублей. Другим категориям также положены единовременные поощрения. . От масштабного празднования и военного парада власти отказались из-за коронавируса.

В России пандемия торжествам не помеха. Затраты на прошлогодний юбилейный парад оценили чуть ли не в миллиард рублей. Смета праздника в этом году не раскрывается. Что касается выплат, то правительство обещало выделить ветеранам дополнительно 10 тысяч рублей – это меньше, чем в Казахстане почти в 17 раз. Правда, регионы могут добавить к этим федеральным пособиям дополнительные суммы из своего бюджета. Так пожилые москвичи, прошедшие войну, получат еще от 10 до 25 тысяч рублей непосредственно от мэрии.

Стоит отметить, что российские власти направят разовую помощь не только жителям нашей страны, но и в Прибалитку. Другими словам, по 10 тысяч рублей к 9 мая получат ветераны в России, Литве, Латвии и Эстонии – таковых около 30 тысяч человек.

Президент Киргизии накануне Дня победы распорядился помочь ныне живущим ветеранам. Как напоминает агентство Регнум, на территории республики живут полторы сотни участников Великой отечественной. Они получат примерно по 62 тысячи рублей. В Узбекистане живут около тысячи ветеранов. Правительство раздаст ем к празднику по 86 тысяч рублей.

В Азербайджане в знак уважения к тем, кто воевал и рисковал жизнью во время войны с нацистами, ветеранам – в республике их проживает более 7 тысяч – выплатят по 66 тысяч рублей.

В Грузии на дополнительную финансовую помощь могут рассчитывать только ветераны, проживающие в столице. Мэрия Тбилиси выплатит им по 13 тысяч рублей. К слову, всего в городе проживает чуть больше ста участников Великой отечественной.

Депутат Парламента Республики, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Турлыбекулы Перуашев сказал в интервью «Эху Москвы», что на ветеранах экономить нельзя, поэтому он поддерживает решение государственных органов Республики — выплатить всем проживающим в Казахстане ветеранам по $2,3 тысячи.
«Это решение, безусловно, правильное. В обществе и в госорганах оценка абсолютно адекватная. Люди, которые ценой своей жизни, ценой своего здоровья защищали страну во Второй Мировой войне и Великой Отечественной, безусловно, заслуживают самого теплого и доброго отношения к себе. Тем более, когда их становится совсем мало. Я полностью здесь разделяю решение исполнительных органов о том, что нельзя экономить на ветеранах», — подчеркнул депутат.
По словам, А.Т.Перуашева, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, которые негативно сказались на экономике Казахстана, нельзя забывать людей, благодаря которым все живут в мирной стране.
«Казахстан — страна с большими экономическими возможностями. Мы сейчас переживаем определенные трудности, связанные с пандемией, все это негативно ложится на экономику, на социальные вопросы. Но это не должно мешать нам говорить спасибо людям, благодаря которым мы живем в мирном государстве», — заключил он.

Депутат Ярослав Нилов убежден, что правительство может найти деньги, чтобы увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Такое мнение председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы всегда обращали внимание на то, что у нас очень много неэффективных расходов бюджетных средств. И если их эффективно тратить, отказаться от некоторых расходов, и прекратить практику, когда деньги просто разворовываются, тогда и средства найдутся для того, чтобы оказывать помощь и увеличить выплаты тем, кому мы благодарны за мирное небо, за свободу и независимость нашей страны», — сказал депутат.
По словам Я.Нилова, в этом году ветеранам Великой Отечественной войны государство выплатит всего лишь по 10 тысяч рублей.
Депутат отметил, что чаще всего чиновники вспоминают о ветеранах только на 9 мая, и забывают про них, как только заканчивает праздник.
«К сожалению, наблюдается ситуация, когда 9 мая чиновники обвешиваются «Георгиевскими ленточками», бьют себя в грудь и поют песни и говорят, какие они патриоты, а до праздника и после не обращают внимания на существующие проблемы, которые касаются ветеранов ВОВ. С каждым годом все меньше и меньше живых с нами ветераном Великой Отечественной войны. И общая наша задача, как можно больше внимания и мер соцподдержки им оказывать. И не только 9 мая», — подчеркнул он.
Экономист Сергей Алексашенко назвал выплату ко Дню Победы по 10 тысяч рублей подачкой.

В преддверии празднования Дня Победы ветерану в Тюменской области вручили черствый пряник. В соцсетях появилось видео, на котором родственница рассказывает, что подарок привезли от губернатора. В департаменте социального развития Тюменской области местным СМИ сообщили, что такие пряники дарили ветеранам и в прошлом году, и никаких нареканий не поступало. Как пишет издание 72.ru, производитель пряников заметил, что подарок мог затвердеть из-за неправильного хранения. Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент в России.


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