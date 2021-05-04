Депутат Парламента Казахстана Перуашев считает, что экономить на ветеранах войны нельзя

Депутат Парламента Республики, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Турлыбекулы Перуашев сказал в интервью «Эху Москвы», что на ветеранах экономить нельзя, поэтому он поддерживает решение государственных органов Республики — выплатить всем проживающим в Казахстане ветеранам по $2,3 тысячи.

«Это решение, безусловно, правильное. В обществе и в госорганах оценка абсолютно адекватная. Люди, которые ценой своей жизни, ценой своего здоровья защищали страну во Второй Мировой войне и Великой Отечественной, безусловно, заслуживают самого теплого и доброго отношения к себе. Тем более, когда их становится совсем мало. Я полностью здесь разделяю решение исполнительных органов о том, что нельзя экономить на ветеранах», — подчеркнул депутат.

По словам, А.Т.Перуашева, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, которые негативно сказались на экономике Казахстана, нельзя забывать людей, благодаря которым все живут в мирной стране.

«Казахстан — страна с большими экономическими возможностями. Мы сейчас переживаем определенные трудности, связанные с пандемией, все это негативно ложится на экономику, на социальные вопросы. Но это не должно мешать нам говорить спасибо людям, благодаря которым мы живем в мирном государстве», — заключил он.