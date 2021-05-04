Депутат Ярослав Нилов убежден, что правительство может найти деньги, чтобы увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Такое мнение председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы всегда обращали внимание на то, что у нас очень много неэффективных расходов бюджетных средств. И если их эффективно тратить, отказаться от некоторых расходов, и прекратить практику, когда деньги просто разворовываются, тогда и средства найдутся для того, чтобы оказывать помощь и увеличить выплаты тем, кому мы благодарны за мирное небо, за свободу и независимость нашей страны», — сказал депутат.
По словам Я.Нилова, в этом году ветеранам Великой Отечественной войны государство выплатит всего лишь по 10 тысяч рублей.
Депутат отметил, что чаще всего чиновники вспоминают о ветеранах только на 9 мая, и забывают про них, как только заканчивает праздник.
«К сожалению, наблюдается ситуация, когда 9 мая чиновники обвешиваются «Георгиевскими ленточками», бьют себя в грудь и поют песни и говорят, какие они патриоты, а до праздника и после не обращают внимания на существующие проблемы, которые касаются ветеранов ВОВ. С каждым годом все меньше и меньше живых с нами ветераном Великой Отечественной войны. И общая наша задача, как можно больше внимания и мер соцподдержки им оказывать. И не только 9 мая», — подчеркнул он.
Депутат Нилов убежден, что правительство может найти деньги, чтобы увеличить выплаты ветеранам ВОВ
Депутат Ярослав Нилов убежден, что правительство может найти деньги, чтобы увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Такое мнение председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».