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17:34, 04 мая 2021

Фильм о гомосексуале из Чечни получил гран-при фестиваля документального кино «Артдокфест»

О решении жюри было объявлено сегодня в Риге, где форум проходил с середины прошлой недели и по начало этой. Картину-победитель под названием «Тихий голос» снял режиссер, который работает под псевдонимом Река Валерик. В фильме рассказывается о бойце ММА из Чечни, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали о его нетрадиционной сексуальной ориентации. В России на фестивали организаторы были вынуждены отменить показ ленты. Они рассказали, что сначала им угрожал человек, который представился как Сулейман. А позже все билеты на сеанс были выкуплены одним неизвестным. 


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