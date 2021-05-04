Министры туризма стран G20, по сведениям агентства Bloomberg, поддержат введение паспортов вакцинации

Они намерены объявить об этом сегодня, по итогам встречи. В проекте заявления, которое оказалось в распоряжении агентства, говорится, что подобная инициатива поможет туризму восстановиться быстрее и благотворно повлияет на мировую экономику. В середине марта Еврокомиссия представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса. Его собираются внедрить к середине июня. Документы получат не только привившиеся от ковида, но и переболевшие. Действовать такие паспорта будут только до официального завершения пандемии. Ранее в Брюсселе сказали, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено.