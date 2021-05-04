В Канске из СИЗО освободили 15-летнего подростка, которого обвиняют в организации террористического сообщества

Об этом со ссылкой на адвокатов фигуранта дела пишет в своем телеграмме глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Следователи ФСБ обвиняли нескольких школьников в том, что они хотели взорвать здание спецслужбы в компьютерной игре. Однако позже из материалов дела эти обвинения исчезли, но школьников все равно обвиняют по статье о прохождении обучения для террористической деятельности. 15-летний подросток находился под стражей почти год. На днях краевой суд признал незаконным продление ареста. Никакой другой меры пресечения в отношении него не избрали. Сам он вину не признает.
2021-05-04T17:31:56+03:00
2021-05-04T17:31:56+03:00
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17:31, 04 мая 2021
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