До 27 человек выросло число погибших в результате крушения в метро мексиканской столицы

Около 80-ти пострадали, говорят власти Мехико. На одной из линий подземки рухнул мост, когда по нему проходил поезд. Под завалами оказались также несколько автомобилей. Как пишет местная пресса, после землетрясения 4 года назад в опорах рухнувшей эстакады появились трещины, и местные жители еще тогда опасались обрушения. Власти призывают дождаться итогов расследования.