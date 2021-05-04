До 27 человек выросло число погибших в результате крушения в метро мексиканской столицы

Около 80-ти пострадали, говорят власти Мехико. На одной из линий подземки рухнул мост, когда по нему проходил поезд. Под завалами оказались также несколько автомобилей. Как пишет местная пресса, после землетрясения 4 года назад в опорах рухнувшей эстакады появились трещины, и местные жители еще тогда опасались обрушения. Власти призывают дождаться итогов расследования.
2021-05-04T17:31:23+03:00
2021-05-04T17:31:23+03:00
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17:31, 04 мая 2021
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