Соболь считает обязательным введение налога на роскошь, чтобы сократить дистанцию между супербогатыми и бедными

Политик Любовь Соболь считает обязательным введение налога на роскошь, чтобы сократить дистанцию между супербогатыми и бедным населением. Об этом она сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я считаю, что однозначно должен быть налог на роскошь. Но я считаю, что прогрессивная шкала, которая начинается от 100 или 150 тысяч рублей в месяц – это убивает предпринимательство и средний класс. Я считаю, что должна быть плоская шкала налогообложения, но при этом должен быть налог на роскошь», — сказала она.

По словам Л.Соболь, необходимо сократить дистанцию между супербогатыми и бедными гражданами России.

«У нас нет среднего класса. Не нужно убивать предпринимательство, пусть люди имеют возможность зарабатывать. Эти перекосы, когда у кого-то есть дворец за 100 млрд, а кто-то не может заплатить по квитанции ЖКХ, этого быть не должно.

Этот разбег от супербогатых и нищим населением, конечно, нужно сокращать.

Что касается тех людей, которые получают от 100 до 200 тысяч рублей, пусть получают, они налоги с них все равно платят. А то если налоги увеличить, все уйдут в тень», — подчеркнула она.