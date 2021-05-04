Соболь: О состоянии Навального можно будет узнать только после майских праздников, когда к нему пустят его адвокатов

Политик Любовь Соболь, отвечая на вопрос о состоянии Алексея Навального, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказала, что подробнее о здоровье можно будет узнать только после майских праздников, когда к нему пустят его адвокатов.

«Пока ничего неизвестно. Праздничные дни адвокаты не могут пройти.

Они к нему пройдут после майских праздников», — сказала она.

По словам Л.Соболь, Навальный продолжает терять вес, и он нуждается в квалифицированной медицинской помощи.

«Потому что количество калорий при выходе из голодовки оно минимальное. Физически это тяжелое состояние. Насколько я понимаю, там тяжелое состояние – боли никуда не ушли. Ему все равно требуется медицинская квалифицированная помощь. Я поддерживаю требование его лечащих врачей о том, чтобы его перевели стационар многопрофильный в Москве», — отметила политик.