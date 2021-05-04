Любовь Соболь: Я готова сняться, если будет другой сильнейший кандидат от оппозиции в моем избирательном округе

Как сказала политик Любовь Соболь в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», она готова снять свою кандидатуру с выборов, если будет сильнейший кандидат от оппозиции в избирательном округе по ЦАО Москвы.

Отвечая на вопрос об «умном голосовании», политик Л.Соболь сказала:

«Я готова сняться, если будет другой сильнейший кандидат от оппозиции в моем избирательном округе. Но я считаю, что я являюсь сильным кандидатом от оппозиции, и я могу одержать победу не только среди других кандидатов от оппозиции, но среди всех провластных кандидатов», — сказала она.

После того, когда будут сформированы списки кандидатов, добавила Л.Соболь, можно будет определить самого сильного оппонента «ЕР».

Л.Соболь считает, что электронное голосования – это «черный ящик» с непонятными результатами, со специально выбранной фальсификацией".

«Трехдневное голосование, которому я тоже не доверяю, и считаю, что оно является подготовкой к фальсификации выборов. Мы живем в современной России. И умное голосование – это протестное голосование, и появилось оно не от хорошей жизни. Не все люди могут выйти на митинги, потому что людей пугают уголовными делами, избиением, увольнениями. Но прийти и тайно проголосовать может каждый», — подчеркнула она.