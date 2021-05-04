Известный футбольный тренер Жозе Моуринью возглавит итальянский клуб «Рома»

Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года, объявило руководство команды. Моуринью станет преемником Пауло Фонсека, который покинет клуб по окончании текущего сезона. Сейчас «Рома» находится на седьмом месте в чемпионате Серии А. Моуринью до прошлого месяца занимал пост главного тренера английского «Тоттенхэма»