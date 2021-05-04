Известный футбольный тренер Жозе Моуринью возглавит итальянский клуб «Рома»

Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года, объявило руководство команды. Моуринью станет преемником Пауло Фонсека, который покинет клуб по окончании текущего сезона. Сейчас «Рома» находится на седьмом месте в чемпионате Серии А. Моуринью до прошлого месяца занимал пост главного тренера английского «Тоттенхэма»
2021-05-04T17:07:55+03:00
2021-05-04T17:07:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2832868-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:07, 04 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…