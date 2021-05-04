Тюменский ветеран получил в подарок от губернатора региона чёрствый пряник

Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», продуктовый набор от имени Александра Моора получил 94-летний фронтовик. Видео как родные ветерана пытаются распилить пряник с ножом, появилось в местных социальных сетях. В департаменте социального развития области сказали, что такие пряники дарили местным ветеранам и в прошлом году, никаких жалоб на качество не поступало. Там пояснили, что в Тюмени традиционно к годовщине Победы ветеранам дают единовременные выплаты. Также они получают продуктовые наборы от местных производителей. В свою очередь представители производителя предположили, что подарок мог затвердеть из-за неправильного хранения.