СМИ Чехии: Гамачек хотел скрыть информацию о взрывах во Врбетице в обмен на поставки вакцины от коронавируса из России

Чешская пресса утверждает, что вице-премьер страны хотел скрыть информацию о взрывах во Врбетице в обмен на поставки российской вакцины от коронавируса. Ян Гамачек это отрицает.

Предстоящую поездку в Москву, она планировалась на 19 апреля, Ян Гамачек незадолго до этого обсуждал с другими членами правительства. Им вице-премьер и министр внутренних дел Чехии как пишет местное издание Seznam Zpravy рассказал о планах предложить России сделку: Чехия замнёт скандал о взрывах на оружейном складе на своей территории осенью 14 года – к ним как считает Прага причастна российская разведка. В обмен чехи получат партию вакцины Спутник и согласие Москвы на встречу президентов России и США в Праге. Издание ссылается на участников совещания в правительстве. По их словам, Гамачека в итоге отговорили ехать в Москву. Причиной cтали опасения, что российская сторона запишет переговоры и затем использует их для шантажа. Гамачек всё отрицает, публикацию издания он назвал домыслом и ложью, которая наносит ущерб интересам Чехии, написал в твиттере вице-премьер. Он утверждает, что обсуждал с главами силовых ведомств последствия скандала во Врбетице и дальнейшие отношения с Россией. Оппозиция требует его отставки.

Обвинения со стороны Чехии привели к дипломатическому скандалу между Москвой и Прагой и высылке большого числа дипломатов с обеих сторон. Российские власти обвинения в причастности разведки к взрывам отрицают.