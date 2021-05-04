Экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна, по некоторым данным, поставили на профилактический учет в колонии

По словам его супруги, экс-чиновника признали склонным к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка. Родные Шестуна пока не знают, какие ему были вынесены дисциплинарные взыскания, рассказала супруга экс-главы района интернет-изданию МБХ.Медиа. Шестуна ранее приговорили к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве, получении взятки, отмывании денег. Он обвинения отвергает и считает свое преследование политическим мотивированным.

