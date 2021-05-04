СМИ: Выплаты российским ветеранам ко Дню Победы оказались ниже, чем в Узбекистане и Казахстане

Выплаты российским ветеранам ко Дню Победы оказались, по данным «Независимой газеты» и агентства «Росбалт», ниже, чем в Узбекистане и Казахстане. В России фронтовики и ветераны тыла получат, согласно указу президента, по 10 000 рублей. В Узбекистане выплата составит в пересчете на российскую валюту, почти 86 000 рублей, а в Казахстане — около 175 000 рублей, пишет «Независимая». В прошлом году в честь 75-й годовщины Победы ветеранам и инвалидам ВОВ в России выплатили по 75 000 рублей.
2021-05-04T16:34:30+03:00
2021-05-04T16:34:30+03:00
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16:34, 04 мая 2021
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