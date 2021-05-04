Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновят в конце мая, говорят представители немецкого регулятора

Представитель Федерального морского и гидрографического агентства ФРГ напомнил агентству РИА , что оператор проекта получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября. Ране ведомство подтвердило, что что другое разрешение, которое истекает в мае, приостановлено из-за иска экологов. Негосударственная экологическая организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» требует прекратить строительство. По мнению истцов, маршрут газопровода проходит через пять морских заповедников наносит непоправимый ущерб среде Балтийского моря.
2021-05-04T16:33:13+03:00
2021-05-04T16:33:13+03:00
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16:33, 04 мая 2021
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