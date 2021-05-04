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16:31, 04 мая 2021

Суд во Франции оправдал ультраправого политика Марин Ле Пен по делу о разжигании ненависти

Лидер партии Национальное объединение предстала перед судом из-за публикаций в твиттере фотографий с изображением преступлений террористов на Ближнем Востоке. Сама она объясняла, что опубликовала снимки в ответ на сравнения ее политической силы с террористической группировкой Исламское государство* (запрещено на территории РФ). Согласно недавним опросам, у Ле Пен есть все шансы на президентских выборах в следующем году выйти во второй тур вместе с действующим главой государства Эмманюэлем Макроном.



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