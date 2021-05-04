Чешское издание Seznam Zpravy обвинило министра внутренних дел в попытках скрыть информацию о взрывах во Врбетице

Как утверждают авторы расследования, вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек якобы хотел взамен договориться с российскими властями о поставках вакцины «Спутник V» и проведении саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Праге. Сам политик это отрицает. Однако Seznam Zpravy настаивает, что об этом рассказали участники совещания, где обсуждалась такая сделка. По данным издания, Гамачек в итоге отказался от поездки в Москву из-за опасений, что российская сторона запишет переговоры и будет использовать полученные данные для шантажа. Прага в прошлом месяце обвинила российскую военную разведку в причастности к взрывам 7 лет назад. В Москве обвинения отвергали. Между двумя странами разгорелся дипломатический конфликт.

