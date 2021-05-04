Любовь Соболь об «умном голосовании»: По списку мы не будем выбирать одну партию

«По списку мы не будем выбирать одну партию», — сказала она.

На вопрос, как будет проходить «умное голосование» после того, как были уничтожены все штабы А.Навального в стране, Л.Соболь сказала:

«Умное голосование было, есть и будет. Оно никуда не девается. Умное голосование – это стратегия на выборах. Эту стратегию невозможно признать экстремистским. Так же, как и раньше кандидат будет определяться сильнейший оппонент «Единой России». Есть куча методик, есть социологические опросы. Сейчас пока не понятен окончательный список кандидатов. Когда он будет сформирован, кто конкретно зарегистрирован, и ближе к выборам будет определен сильнейший кандидат в каждом одномандатном округе», — пояснила политик.

Л.Соболь добавила, что необходимо голосовать за любую партию, которая будет иметь возможность пройти избирательный барьер и которая не «Единая Россия», чтобы разрушить монополию «ЕР» в Госдуме".