Любовь Соболь намерена собирать подписи для своего выдвижения на выборах в Госдуму в качестве кандидата по ЦАО Москвы

Политик Любовь Соболь сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что готова собирать подписи для своего выдвижения на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года, в качестве кандидата по ЦАО Москвы.

«Я предполагаю, что я буду собирать подписи для своего выдвижения. Я буду бороться за право участвовать в выборах в Госдуму, потому что имею полное право, несмотря на уголовные дела. Формально я не лишилась права избираться. Я готова к сбору подписей инфраструктурно. И я уверена, что с такой поддержкой, которая у меня сейчас есть, я эти подписи прекрасно соберу в ЦАО Москвы», — сказала она.

Л.Соболь предположила, что власти предпримут попытку завести на нее административное дело с целью не допустить ее до выборов.

«Думаю, что они сделают финт, так как Кремль очень не хочет допускать меня до выборов, и они скорее всего сейчас фабрикуют какую-нибудь админисративку по экстремизму, там небольшой штраф, но после нее есть тяжелое последствие в виде потери избирательного права на один год. Но я никогда никаким экстремистом не являлась и не являюсь, и действовала в рамках закона. Я могу и не дойти до сбора подписей. Но, я конечно, буду бороться до конца», — отметила она.

На вопрос, ведутся ли какие-либо переговоры с зарегистрированными партиями, Л.Соболь ответила:

«Переговоры не закончились. Я понимаю, что зарегистрированные партии не выдвигают меня в Госдуму не потому, что я плохой кандидата, а ровно наоборот, потому что хороший. Они боятся. Партии, у которых есть лицензия в Госдуму, они носят списки кандидатов в администрацию президента для утверждения.

Наивно предполагать, что кто-то не носит эти списки», — отметила политик.

По ее словам, переговоры ранее велись с партией «Яблоко», но руководство до сих пор не дало ей ответа.

«Я давно начала переговоры с «Яблоком» о возможности выдвижения. В апреле прошлого года я об этом объявила. И с руководством партии я разговаривала. Но в ответ не было конкретного ответа, я до сих пор не получила. Окончательного ответа у меня нет», — сказала она.

По словам Л.Соболь, она готова услышать предложение от любой партии, кроме «Единой России», о готовности выдвинуть ее в кандидаты.