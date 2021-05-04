Жертвами обрушения метромоста в столице Мексики стали почти три десятка человек

На месте ЧП продолжается разбор завалов.

Метромост в Мехико обрушился в понедельник поздно вечером, когда жители возвращались с работы. Два вагона свалились с высоты 10 метров на проезжую часть, придавив автомобиль. В район ЧП прибыли десятки спасателей и медиков. Полиция оцепила близлежащую территорию. В больницах оказались около 80 человек.

Причины ЧП сейчас выясняются. Предварительных версий нет. Власти не готовы указывать на конкретных виновников. Однако данные о расследовании обещают донести до населения, заявила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

В правительстве города уверяют, что другие линии метро мексиканской столицы безопасны для пассажиров. Но пострадавшая 12-я линия закрыта на неопределенный срок. Население временно обслуживают дополнительные автобусы.

Несколько лет назад метро в Мехико произошло землетрясение, которое привело к повреждению эстакад городского метро.