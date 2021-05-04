В Мосгордуме призывают власти проверить расположенные в столице хостелы и мини-отели

Председатель комиссии городского парламента по градостроительству Елена Николаева сказала ТАСС, что это связано с пожаром, который произошел на юго-востоке столицы. Напомним, ночью возгорание возникло в недавно открытой в здании бывшего банка гостинице «Вечный зов». Погибли 2 человека, в больницах находятся 14, в том числе, 8 детей. В силовых структурах говорят, что в отеле были грубейшие нарушения требований пожарной безопасности.

