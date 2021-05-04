Суд в Ленобласти прекратил дело Вольтской, ее хотели привлечь к ответственности за статью о нехватке ИВЛ в больницах

Суд в Ленинградской области прекратил дело журналиста Татьяны Вольтской, которую хотели привлечь к ответственности за статью о нехватке ИВЛ в больницах. Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Крикун. По его словам, суд имел возможность прекратить дело за истечением сроков давности, однако, судья решил рассмотреть жалобу по существу и вынес решение, оценив доводы защиты о том, что Вольтская имела право высказать свое мнение по общественно-значимому вопросу.

