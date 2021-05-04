Германия приостановила действие разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2»

Немецкая неправительственная природоохранная организация подала иск, направленный против строительства незавершенной части газопровода. В частности, экологи указывают на то, что этот участок имеет особое значение для гнездования птиц.

В Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии с этим утверждением не согласны. Там указывают на то, что глубина моря в этом районе составляет всего 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. Также отмечается, что работы, согласно законодательству, ведутся не более 30 дней подряд, а скорость кораблей-трубоукладчиков достаточно мала.

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителя регулятора, строительство может возобновиться уже в конце мая. Готовность «Северного потока – 2» на сегодняшний день составляет 95%. Завершить проект планируется осенью этого года

Ранее с аналогичным иском в суд Гамбурга обращалась другая природоохранная организация Германии.