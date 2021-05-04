В Москве на 76-ом году жизни от коронавируса скончался известный дрессировщик хищников Михаил Богдасаров

В Росгосцирке говорят, что он долго болел и умер в больнице. Дата и место прощания пока не объявлены.
2021-05-04T15:34:37+03:00
2021-05-04T15:38:09+03:00
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15:34, 04 мая 2021
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