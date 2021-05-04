Развод основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды может стать одним из самых дорогих в истории, — сообщает журнал Форбс. Им предстоит разделить состояние, которое превышает 130 миллиардов долларов. Пара не раскрывает своих договоренностей. Некоторые СМИ утверждают, что супруги не заключали брачный контракт, но уже достигли соглашения о разделе имущества. Билл и Мелинда Гейтс состояли в браке 27 лет, у них трое детей.
2021-05-04T15:34:08+03:00
2021-05-04T15:34:08+03:00
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15:34, 04 мая 2021
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