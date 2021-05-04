Российские туристы вынуждены бронировать места в отелях Крыма на сентябрь и октябрь. На лето всё распродано

Российские туристы вынуждены бронировать места в отелях и гостиницах Крыма на сентябрь и октябрь, все номера на лето распроданы, — сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на местные власти. Только за май планируют принять около миллиона туристов, а по итогам всего года – до 9 миллионов.