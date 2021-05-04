Суд в Гомеле приговорил четырех соратников бывшего кандидата в президенты Белоруссии Тихановской к реальным срокам

Суд в Гомеле приговорил четырех соратников бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к реальным срокам, признав их виновными в приготовлении к массовым беспорядкам и захвату зданий. Как передает ТАСС, они получили по нескольку лет лишения свободы в колонии.