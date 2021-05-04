В России за неделю вдвое выросло число регионов, где введен особый противопожарный режим

Как передает ТАСС, ссылаясь на МЧС, сейчас он действует на территории 37 регионов. В семи регионах зафиксировано 13 очагов природных пожаров.
2021-05-04T15:31:12+03:00
2021-05-04T15:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 04 мая 2021
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