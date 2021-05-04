Любовь Соболь: Потенциально я могу уехать из страны, но я никогда не уеду, потому что я для себя решила остаться

Политик Любовь Соболь в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что не собирается покидать Россию, и это ее осознанный выбор.

«Я могу потенциально уехать, но я не уезжаю никуда. Я всю жизнь жила в России, я здесь родилась. Каждый человек должен самостоятельно принимать решение. Для себя я решила остаться. И что будет дальше, никто ничего не знает: ни люди в Кремле не знают, ни мы не знаем, никто не знает, какая будет Россия через месяц, я уже не говорю полгода, через год, в 2024 году», — сказала она.

По словам Л.Соболь, она продолжит свою избирательную кампанию в Госдуму в качестве кандидата по ЦАО Москвы.

«Я считаю, что я прожила всю жизнь в России, и связывала с интересами своей страны. Сесть я могла и раньше в тюрьму, могу сейчас сесть и потом могу сесть в тюрьму, но я этого не боюсь», — подчеркнула она.