Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака

Пара продолжит работать совместно в своем благотворительном фонде. Он был создан в 2000-ом году. Это крупнейший частный фонд США, который уже потратил на благотворительность более 50 миллиардов долларов.

Новость о разводе появилась спустя неделю после того, как президент США Джо Байден предложил план поддержки американских семей за счет повышения налогов для супружеских пар с высокими доходами.

В недавнем обращении к Конгрессу и к нации президент Байден объявил о повышении налогов для богатых налогоплательщиков, за счет чего он планирует повысить доступность образования и отпуска для работников, чей труд оплачивается суммой до 4000 долларов в месяц, — передает телеканал Си-эн-би-си. Максимальная ставка подоходного налога в этой связи будет повышена на 2.6 процента: для зарабатывающих более миллиона долларов в год налоговая ставка на увеличение капитала и дивиденды вырастет с 20 до 39.6 процента. По данным налоговой службы, эта мера коснется одного процента американских семей, причем супружеские пары с высокими доходами совместно будут платить больше налогов, чем если бы они платили по отдельности. Консультант по финансовому планированию Центра налоговой политики сказала изданию, что действующий налоговый кодекс США разделяет холостых и женатых заявителей, и граждане могут оказаться в ситуации, когда лучше быть одиноким. Пресса, отмечает телеканал, уже назыала предпринимаемые меры «штрафом за брак».

Наблюдатели считают намеченное повышение подоходного налога самым значительным за последние 30 лет.