Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки выявлено более 7700 новых случаев коронавируса

Власти утверждают, что это минимальный показатель с конца сентября прошлого года. Умерли 337 человек, в Москве – чуть более 2 тысяч новых заболевших.
2021-05-04T14:14:31+03:00
2021-05-04T14:14:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:14, 04 мая 2021
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