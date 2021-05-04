Один из крупнейших производителей ювелирных изделий Pandora объявил о прекращении использования натуральных алмазов

Как передает ВВС, ювелирный дом будет работать со специально выращенными камнями в лаборатории. Такое производство планируется запустить в Великобритании.
В настоящее время более половины всех искусственно выращенных алмазов поступает из Китая.
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Как передает ВВС, ювелирный дом будет работать со специально выращенными камнями в лаборатории. Такое производство планируется запустить в Великобритании.
В настоящее время более половины всех искусственно выращенных алмазов поступает из Китая.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…