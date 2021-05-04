Разбор завалов на месте обрушения метромоста в Мехико займет не менее суток, — считают власти

К операции привлечены десятки спасателей. Причины обрушения пока неизвестны.
Два вагона поезда рухнули с высоты около 10 метров, погибли 23 человека, более 60 пострадали. После трагедии в Мехико будут проверены все конструкции 12 линий подземки.
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К операции привлечены десятки спасателей. Причины обрушения пока неизвестны.
Два вагона поезда рухнули с высоты около 10 метров, погибли 23 человека, более 60 пострадали. После трагедии в Мехико будут проверены все конструкции 12 линий подземки.
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…