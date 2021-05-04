Разбор завалов на месте обрушения метромоста в Мехико займет не менее суток, — считают власти

К операции привлечены десятки спасателей. Причины обрушения пока неизвестны.

Два вагона поезда рухнули с высоты около 10 метров, погибли 23 человека, более 60 пострадали. После трагедии в Мехико будут проверены все конструкции 12 линий подземки.