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13:37, 04 мая 2021

Разбор завалов на месте обрушения метромоста в Мехико займет не менее суток, — считают власти

К операции привлечены десятки спасателей. Причины обрушения пока неизвестны.

Два вагона поезда рухнули с высоты около 10 метров, погибли 23 человека, более 60 пострадали. После трагедии в Мехико будут проверены все конструкции 12 линий подземки.


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