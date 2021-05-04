Минздрав Индии сообщил, что число заразившихся коронавирусом в стране превысило 20 миллионов

В стране не хватает мест в больницах, лекарств и оборудования.

Только за минувшие сутки опасная инфекция подтвердилась у более чем 350 тысяч человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В больницах Нью-Дели заполнены все койки, инфицированных отправляют на лечение домой. Многим из них требуются аппараты ИВЛ, которых также недостаточно. Один из местных жителей рассказал, что из-за этого скончался его отец (перевод Первого канала)

Из-за нового штамма коронавируса лекарства, которые еще раньше помогали победить болезнь, сегодня почти не работают, рассказал местный доктор Химаншу Шикар.

Власти Индии сообщают, что минимум до июля в стране будет наблюдаться дефицит вакцин от коронавируса. Для борьбы с распространением инфекции оппозиция призвала власти ввести тотальный карантин. Ограничения уже действуют в ряде штатов. В частности, свободное перемещение запрещено в Махараштре, на Гоа и в Дели.

В связи с распространением коронавируса индийская премьер-лига, крупнейший мировой турнир по крикету, объявила о приостановке игр.

Ситуация в Индии вызывает большую тревогу у специалистов, — сказал «Эху» научный журналист, молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Якутенко добавила, что при массовой вакцинации формируется стойкий иммунитет.

Президент США Джо Байден призвал граждан страны как можно скорее сделать прививку от коронавируса.

США на первом месте по количеству заболевших с начала пандемии — более 32 миллионов человек. Это данные университета Джонса Хопкинса.

сегодняшнего дня США вводят запрет на въезд в страну из Индии.

Запрет не касается американских граждан и членов их семей, а также студентов. Аналогичное решение приняли власти Великобритании. Власти Австралии предупредили сограждан, находящихся в Индии, о крупном штрафе и даже тюремном заключении, если они попытаются вернуться на родину.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркнул, что подобное решение принято для защиты страны от новой волны коронавируса.

Россия не закрывала авиасообщение с Индией. Прямые рейсы в Дели есть, в частности, у «Аэрофлота».