Согласно данным властей, в Москве зафиксирована 61 смерть из-за коронавируса за сутки

Это максимальный показатель с середины февраля. При этом суточная заболеваемость в столице сократилась примерно на 22%. Выявлено чуть более 2.000 новых случаев.
2021-05-04T13:35:17+03:00
2021-05-04T13:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 04 мая 2021
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