Россиянка, проживающая на Гоа, отметила, что в этой части Индии спокойно переживают новую волну коронавируса

Россиянка Катерина, проживающая на Гоа, рассказала в интервью «Эху Москвы», что в этом районе страны новую волну коронавируса переживают спокойно.

«Обстановка у нас вполне стабильная, нельзя сказать, что у нас на Гоа много заболевших. Но надо учитывать, что это не центральная Индия, это не крупные города, в которых население живет не скученно. Поэтому вокруг меня заболевших практически нет», — рассказала она.

По словам Катерины, в Гоа на данный момент ввели локдаун, так как по статистике число заболевших возросло. «Но мы это не наблюдаем, по крайней мере в той части, где мы проживаем. Никакой паники и столпотворений нет. В рамках локдауна должно быть все закрыто, но местные власти разрешает ресторанам и магазинам работать. Люди также свободно перемещаются, соблюдая масочный режим», — отметила она.

Катерина считает, что Гоа сейчас – самое безопасное место, поэтому покидать Индию не собирается.

Ранее сообщалось, что медики в Индии за сутки выявили более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.