Индия вызывала беспокойство уже в самом начале пандемии, и третью волну коронавируса предсказывали все эксперты

Как сказала в прямом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный журналист, молекулярный биолог Ирина Якутенко, Индия уже год назад вызывала беспокойство по поводу ситуации с коронавирусом, и сегодняшнюю третью волну предсказывали все эксперты.

Ранее сообщалось, что медики в Индии за сутки выявили более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

«Если не принимать никаких ограничительных мер, то так будет не только в Индии, а и в любой стране. Речь шла, что Индия и Африка нам принесут сюрпризы, еще год назад, и у всех экспертов Индия вызывала большое беспокойство в самом начале пандемии. При том количестве не иммунных, а это почти 70%, и много также переболевших – это идеальные условия для появления новых штаммов, ведь вирус тоже приспосабливается к нам. В Индии сейчас бомбануло сильнее, видимо потому, что в первую волну они как-то пытались сохранять какие-то ограничения, а с новыми штаммами это вырвалось опять наружу», — сказала И.Якутенко.

По ее словам, ситуация усугубляется еще и тем, что многие страны до сих пор не закрыли авиасообщения с Индией, так как в стране находится много заводов немецких и американских.

«Все усугубляется в Индии с тем, что там много заводов – от телефонов до вакцин. И даже Германия – суперосторожная – до сих пор полностью не перекрыла авиасообщения с Индией, не объявила ее зоной рисковых вариантов, потому что там заводы по производству компонентов вакцин. И там огромное количество заводов германских и американских», — отметила журналист.

И.Якутенко добавила, что при массовой вакцинации формируется стойкий иммунитет, чтобы люди не могли служить «резервуаром» для размножения вируса.

«Все вакцины с имеющимися доказательности эффективности они имеют хорошие показатели. При массовой вакцинации мы видим, что эпидемия гасится. Большинство людей, которые вакцинировались, у них стойкий иммунитет держится довольно долго, чтобы они не могли служить резервуаром для вируса, для размножения», — пояснила она.