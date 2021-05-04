Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в России оказались ниже, чем в Казахстане и Узбекистане

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны по указу Владимира Путина к празднику получат по 10 тысяч рублей, рассказали Российской газете в Пенсионном фонде. Там уточнили: деньги в общей сложности дадут более 33 тысячам ветеранам.

Тем временем суммы, которые выплатят в Казахстане намного превосходят российские. Каждый ветеран там получит по миллиону тенге, это примерно 170 тысяч рублей, сообщает агентство ТАСС.

В Узбекистане ветеранам выплатят вдвое меньше чем в соседней республике, тем не менее эта сумма тоже не сравнима с той, что в России, на это обращает внимание сайт Росбалт.

Стоит отметить, что Казахстан в отличие от нашей страны не будет проводить Парад Победы по случаю 9 мая. Власти объяснили это нестабильной ситуацией из-за коронавируса. У нас же несмотря на запрет массовых мероприятий в столице парад в День Победы на Красной площади состоится. Дорогим удовольствием в прошлом году назвал его проведение политик Алексей Навальный. По его оценке парад обходится российскому бюджету в миллиард рублей.

Разница в выплатах ветеранам как пишет издание Znak может быть вызвана их численностью. В отличие от России, где ветеранов несколько десятков тысяч, в Казахстане и Узбекистане остались примерно по тысяче человек.



В прошлом году к 75-летию Победы российские власти выплатили по 75 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. При этом в Казахстане – на 100 тысяч больше.