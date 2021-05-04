В Санкт-Петербурге суд прекратил дело журналистки Татьяны Вольтской по статье о фейках за публикацию о коронавирусе

По словам адвоката Леонида Крикуна дело прекратили из-за отсутствия в действиях журналистки состава административного правонарушения.

Суд согласился, что Вольтская имела право высказать свое мнение по общественно-значимому вопросу, а также то, что подготовка и передача для публикации статьи были выражением профессиональной и гражданской позиции журналиста

Суд указал на то, что привлечение Вольтской сначала к уголовной, а затем к административной ответственности — это попытка вмешательства в свободу выражения мнения.

Вольтская в прошлом году опубликовала интервью с анонимным врачом из Петербурга, который говорил, что из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких пациентов отключают от них принудительно. Следственный комитет начал проверку, но состава уголовного преступления не нашел, поэтому материалы передали в полицию. Участковый составил протокол об административном нарушении. Вольтскую оштрафовали на 30 тысяч рублей. Редакцию «Радио Свобода» оштрафовали на 300 тысяч рублей.

*Российские власти признали «Радио Свобода» иностранным агентом.