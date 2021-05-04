В Мехико завершена спасательная операция на месте обрушения метромоста

Поиск людей под завалами прекращен. По последним официальным данным, в результате катастрофы погибли 23 человека, госпитализированы 65.
2021-05-04T12:38:21+03:00
2021-05-04T12:57:42+03:00
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12:38, 04 мая 2021
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