Власти Турции с 7 мая ужесточают ограничительные меры из-за коронавируса

В частности, в магазинах, включая сетевые и супермаркеты, будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости. Власти подчеркивают, что жесткие ограничения на передвижение людей не коснутся иностранных туристов.
2021-05-04T12:37:37+03:00
2021-05-04T12:53:43+03:00
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12:37, 04 мая 2021
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