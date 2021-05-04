Программа по вакцинации в следующем году обойдётся ВОЗ в несколько десятков миллиардов долларов

Там призвали страны «большой семёрки» решать эту проблему вместе.

На то, чтобы в 2022-ом году привить от коронавируса большинство взрослых людей, понадобится от тридцати пяти до сорока пяти миллиардов долларов. Об этом объявил глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он предположил, что значительную роль в сборе этих средств могли бы сыграть страны «большой семёрки», а её саммит, запланированный на июнь этого года, может стать самым значительным в истории.

Руководитель ВОЗ подчеркнул, что мир столкнулся с общей угрозой, которую можно преодолеть только общими усилиями. Гебрейесус сказал, что для решения кризиса, нужно делиться дозами вакцин, а также производственными мощностями и технологиями.



Глава ВОЗ добавил, что сейчас темпы распространения COVID-19 растут, и за последние две недели по миру заразились больше людей, чем за первые полгода пандемии. Гебрейесус отметил, что большая часть заболевших приходится на Индию и Бразилию, но есть много других стран, оказавшихся в уязвимом положении.

В свою очередь российскому бюджету вакцинация в этом году обойдётся как минимум в 75 миллиардов рублей. По крайней мере, ранее такую оценку дал министр финансов Антон Силуанов.