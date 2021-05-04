Народный артист России, знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров скончался от коронавируса, — сообщили РИА в пресс-службе Росгосцирка. Багдасарову было 75 лет.
2021-05-04T12:35:36+03:00
2021-05-04T12:47:02+03:00
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12:35, 04 мая 2021
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