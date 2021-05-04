В Индии количество инфицированных с начала пандемии превысило 20 миллионов

Только за прошедшие сутки заразились более 350 тысяч человек.

Ситуация в Индии вызывает большую тревогу у специалистов, — сказал «Эху Москвы» научный журналист, молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Якутенко добавила, что при массовой вакцинации формируется стойкий иммунитет.

Президент США Джо Байден призвал граждан страны как можно скорее сделать прививку от коронавируса.

США на первом месте по количеству заболевших с начала пандемии — более 32 миллионов человек. Это данные университета Джонса Хопкинса.

