В России за сутки выявили менее 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Власти уверяют, что это минимальный показатель с сентября.

Москва остается на первом месте по приросту заразившихся – 2 тысячи. Это на 600 человек меньше, чем днем ранее.

В тройке регионов с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой остаются Санкт-Петербург и Московская область. Их показатели близки к вчерашним значениям. Лучше всего ситуация обстоит в Тыве, Магаданской и Сахалинской областях, а также на Алтае

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отмечают, что в стране от опасного вируса за сутки скончались 337 человек. Это немногим больше показателей прошлого дня. Наибольшее число летальных случаев зарегистрировано в Москве – 61 человек. По данным мэрии, это самый высокий показатель со второй половины февраля.

Победить вирус смогли более 6,5 тысяч граждан страны.

Власти отмечают, что вылечиться от коронавируса удается более чем 90% россиян