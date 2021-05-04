Вакцинация бюджетников от COVID-19 – эффективный способ повысить темп вакцинации в России – молекулярный биолог

Вакцинация бюджетников от COVID-19 – эффективный способ повысить темп вакцинации в России и решить вопрос с распространением коронавируса. Такое мнение высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» молекулярный биолог, научный журналист Ирина Якутенко.

«Мне кажется, что эффективный способ будет, когда бюджетников привьют. Мы знаем по истории с митингами и голосованиями, когда бюджетников принуждают и заставляют делать то, что им не очень хочется, и оказывается некое давление. То есть система умеет оказывать давление на этих людей. И в данном случае, мне кажется, именно этот способ окажется эффективным», — сказала она.

При этом И.Якутенко отметила, что можно обойтись и без таких радикальных мер, и воздействовать на население каким-то «положительным давлением», например, денежными выплатами за добровольную вакцинацию.

«Можно пряником, а можно и кнутом. Можно сделать выплаты за прививки, или ввести привилегии для привитых, как сейчас это делается в Европе. Но так как в России эти ограничения сняты, непонятно какой пряник можно придумать для привитых. И пряников в общем-то не осталось, кроме денежных выплат. Поэтому остается кнут. Мы зашли в такую ситуацию, когда положительное давление оказывать сложно, кроме как прямых денежных выплат». – отметила она.

Ранее работники соцсферы уже сообщали о случаях принуждения к вакцинации от COVID-19. В Роспотребнадзоре отмечают, что при угрозе роста темпов заболеваний главные врачи в субъектах РФ могут выносить постановление об организации обязательной вакцинации.